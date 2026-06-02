Venez réaliser vos milk-shakes et smoothies végan Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) Paris

Samedi 6 juin de 15h à 17h

Venez réaliser vos milk-shakes et smoothies végan au CAPLA, Pl. des Fêtes, PARIS 19E

Un atelier gourmand, frais et participatif pour créer ensemble des boissons originales à base de légumineuses, fruits de saison et épices du monde.

De l’Asie du Sud-Est à l’Afrique de l’Ouest, en passant par des inspirations d’ailleurs, Cheffe Ida vous fera découvrir des recettes surprenantes, végétales et pleines de saveurs.

Atelier 100 % vegan, à base de fruits de saison, légumineuses et laits végétaux !

Gratuit et tous publics

Inscription recommandée : www.tendance19.fr

À l’occasion du Festival du Mieux Manger Tendance 19 vous propose un atelier gourmand, frais et participatif aux saveurs métissées et durables !

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) 1 Pl. des Fêtes 75019 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/715240-a-festival-du-mieux-manger +33769129216 tendanceparis19@gmail.com



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