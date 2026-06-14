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Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Fnac Forum des Halles

Adresse : 1-7, rue Pierre Lescot

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : <p>ATTENTION : L'accès à cet évènement n'est possible que par inscription via le lien de L'Éclaireur Fnac.</p>


en 1974, Alex Alice est l’un des auteurs de bande dessinée les plus
doués de sa génération. Il connaît un succès immédiat avec Le Troisième
Testament puis avec Siegfried et Le Château des étoiles.
Il n’hésite pas à renouveler son style avec sa nouvelle série tout-public, Les
Chants du cygne noir.

Après le succès immédiat de « Le Château des étoiles », Alex Alice revient avec une nouvelle série de manga : « Les Chants du Cygne Noir ». À l’occasion de la sortie du tome 1 de cette série, l’auteur sera présent pour une séance de dédicace le mercredi 17 juin à partir de 17h30 à la Fnac Forum des Halles !
Le mercredi 17 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7, rue Pierre Lescot  75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70950-venez-rencontrer-alex-alice-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/


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