Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris mercredi 17 juin 2026.

Né

en 1974, Alex Alice est l’un des auteurs de bande dessinée les plus

doués de sa génération. Il connaît un succès immédiat avec Le Troisième

Testament puis avec Siegfried et Le Château des étoiles.

Il n’hésite pas à renouveler son style avec sa nouvelle série tout-public, Les

Chants du cygne noir.

Après le succès immédiat de « Le Château des étoiles », Alex Alice revient avec une nouvelle série de manga : « Les Chants du Cygne Noir ». À l’occasion de la sortie du tome 1 de cette série, l’auteur sera présent pour une séance de dédicace le mercredi 17 juin à partir de 17h30 à la Fnac Forum des Halles !

Le mercredi 17 juin 2026

de 17h30 à 19h30

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7, rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70950-venez-rencontrer-alex-alice-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



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