Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris
Venez rencontrer Alex Alice à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris mercredi 17 juin 2026.
Né
en 1974, Alex Alice est l’un des auteurs de bande dessinée les plus
doués de sa génération. Il connaît un succès immédiat avec Le Troisième
Testament puis avec Siegfried et Le Château des étoiles.
Il n’hésite pas à renouveler son style avec sa nouvelle série tout-public, Les
Chants du cygne noir.
Après le succès immédiat de « Le Château des étoiles », Alex Alice revient avec une nouvelle série de manga : « Les Chants du Cygne Noir ». À l’occasion de la sortie du tome 1 de cette série, l’auteur sera présent pour une séance de dédicace le mercredi 17 juin à partir de 17h30 à la Fnac Forum des Halles !
Le mercredi 17 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit
ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T19:30:00+02:00
Fnac Forum des Halles 1-7, rue Pierre Lescot 75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70950-venez-rencontrer-alex-alice-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/
Afficher la carte du lieu Fnac Forum des Halles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- #Résidence Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris 14 juin 2026
- Hillai Govreen Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 14 juin 2026
- Earth, Wind & Fire Tribute! JASS CLUB PARIS Paris 14 juin 2026