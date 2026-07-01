Venez voir l’exposition « Regards photographiques: Fragments d’un monde fragile », Institut Universitaire Européen Rachi, Troyes

Informations pratiques

Venez voir l’exposition « Regards photographiques: Fragments d’un monde fragile » 19 et 20 septembre Institut Universitaire Européen Rachi Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une exposition collective de photographies en lien avec le patrimoine en danger.

Institut Universitaire Européen Rachi 2 rue Brunneval, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 10 95 30 07 http://www.institut-rachi-troyes.fr L’Institut Rachi, bâtisse de maître du XVIIIe siècle, est un lieu d’enseignement, de recherche et de transmission de la culture à travers les pensées sémitiques, juives et hébraïques dans l’esprit du grand commentateur Rachi de Troyes.

Découvrez une exposition collective de photographies en lien avec le patrimoine en danger.

© Elena Signori