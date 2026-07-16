Venez voir une exposition, Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine, Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine · Troyes
Informations pratiques
Venez voir une exposition Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
L’artiste Argadol vous présentera son exposition Love dans la chapelle Saint-Martin-ès-Aires.
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine 10 rue Saint-Martin-ès-Aires, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 74 09 http://www.btpcfa-grandest.fr L’Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine (IUMP) est un centre de formation spécialisé dans le patrimoine bâti. L’IUMP est installé dans l’ancienne abbaye Saint-Martin-ès-Aires. Les sœurs du Sacré-Cœur ont logé dans ces lieux, puis le petit séminaire s’est installé ici à la moitié du XXe siècle, avant de céder la chapelle à la ville.
La chapelle date du XIXe siècle et possède la particularité d’avoir des poteaux et des balustres en fonte. Elle a été construite en 1891 par l’architecte troyen Fontaine sur les propriétés de l’abbaye Saint-Martin-ès-Aires et du couvent des dames du Sacré-Cœur.
La chapelle est classée au titre des Monuments historiques en 1989.
L’artiste Argadol vous présentera son exposition Love dans la chapelle Saint-Martin-ès-Aires.
© IUMP
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Visite nature Randonnée troyenne Troyes 19 juillet 2026
- Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Sainte-Madeleine & Saint-Pantaléon) Troyes 22 juillet 2026
- Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes 19 août 2026
- Flânerie Le jardin médiéval de Rachi Troyes 6 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026