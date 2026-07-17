Venez vous faire tirer le portrait !, CIAP – Ancien collège, Montauban

Informations pratiques

Venez vous faire tirer le portrait ! Dimanche 20 septembre, 10h00, 13h30 CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour célébrer le bicentenaire de la photographie, le CIAP invite la photographe Jeanne Lepreux et son studio photo itinérant, Le Petit Sabbat, à passer un après-midi à Montauban.

Installé à l’intérieur d’un camion, ce studio photo permet à chacun de venir se faire tirer le portrait. À l’heure du tout numérique, vous repartirez avec un souvenir imprimé directement sur papier.

Ce sera également l’occasion d’échanger avec la photographe sur son métier et ses techniques professionnelles.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

Pour fêter comme il se doit le bicentenaire de la photographie, le CIAP a invité la photographe Jeanne Lepreux et son studio photo itinérant, Le Petit Sabbat, à venir passer un après-midi à Le studio…