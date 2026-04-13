Venezuela : Caraïbes, plages et soleil, Caserne B, Bordeaux
Venezuela : Caraïbes, plages et soleil, Caserne B, Bordeaux samedi 23 mai 2026.
Venezuela : Caraïbes, plages et soleil 23 et 24 mai Caserne B Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:30:00+02:00
Par : Venezuela à Bordeaux
Un voyage ludique au Vénézuéla, en Colombie et en Équateur, pour découvrir les traditions, les cultures, les coutumes et les géographies de ces merveilleux pays, pour petits et grands.
Au programme : exposition et défilé de costumes traditionnels du Venezuela, espace dédié à la mer des Caraïbes décoré avec des objets originaux, ateliers de fabrication de couronnes indiennes des Caraïbes, danse typique Tambour, jeux typiques latinos, piñatas pour enfants et adultes, vente d’artisanat et de petits plats traditionnels, atelier d’échange linguistique espagnol/français, tombola.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Caserne B 7 quai Deschamps Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un voyage ludique au Vénézuéla, en Colombie et en Équateur, pour découvrir les traditions, les cultures, les coutumes et les géographies de ces merveilleux pays, pour petits et grands SALC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes
Libre de droits
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