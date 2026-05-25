Venna La Grande Halle de la Villette Paris
Venna La Grande Halle de la Villette Paris dimanche 6 septembre 2026.
Le parcours de Venna s’est jusqu’à présent surtout déroulé dans l’ombre des grands noms au service desquels le saxophoniste a mis ses talents de musicien et producteur, comme la star nigériane Burna Boy sur son album Twice as Tall, récompensé par un Grammy Award en 2021. Après deux EP, le jeune Londonien goûte aux lumières des projecteurs à la faveur d’un premier album somptueux. Paru à l’automne 2025, Malik emprunte son titre au prénom du saxophoniste et semble riche de toutes les rencontres et expériences accumulées au fil des ans, naviguant avec élégance entre jazz, bossa nova, soul et hip-hop. La liste des artistes invités à poser leur voix sur ces morceaux entêtants donne le ton de cet éclectisme naturel, de Jorja Smith à Leon Thomas en passant par les rappeurs américains Smino et MIKE.
Distribution
- Venna
- Kokoroko
- Sheila Maurice-Grey – trompette , voix
- Roy Onome Edgeworth – percussions
- Anoushka Nanguy – trombone , voix
- Oluwatobi Adenaike-Johnson – guitare
- Ayobami Salawu – batterie
- Yohannes Kebede – clavier
- Duane Atherley – basse
En constant renouvellement, la scène londonienne est à nouveau à l’honneur sous la Grande Halle de La Villette, avec une révélation – le saxophoniste Venna et ses mélanges tout en souplesse – et une confirmation : le collectif Kokoroko, au top du groove.
Le dimanche 06 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T19:00:00+02:00_2026-09-06T23:00:00+02:00
La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)
Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)
Vélib -> Metz – Marne (150.85m)
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