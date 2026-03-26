Vent violent Chapelle Venel Aix-en-Provence
Vent violent Chapelle Venel Aix-en-Provence samedi 23 mai 2026.
Vent violent
Du 23/05 au 31/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 19h. Chapelle Venel 27 rue Venel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vent violent est une installation sonore qui plonge dans l’espace méditerranéen en confrontant deux
vents violents : le chergui à Tanger et le mistral en Provence.
Grâce au field recording et à la spatialisation, Chloé Despax crée des paysages sonores mêlant voix, souffles, chants et musiques traditionnelles, révélant le patrimoine culturel
immatériel de ces deux régions.
Avec Chloé Despax, Gaëtan Parseihian, Isabelle Courroy, F’dila Damej, Mohamed Said Zher Ghaïta
Une programmation de LABgamerz dans le cadre de Lips #3 Souffle, en partenariat avec la Résidence N’bta Tanger, GMEM— Centre national de création musicale, Marseille et PAC Printemps de l’art contemporain. .
Chapelle Venel 27 rue Venel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Vent violent is a sound installation that plunges us into the Mediterranean space by contrasting two
violent winds: the chergui in Tangier and the mistral in Provence.
L’événement Vent violent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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