Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Vente d’andouillettes

Place du Marché Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Classe en 8 Montmerloise vous propose une vente d’andouillettes à emporter.

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Place du Marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe8montmerle@gmail.com

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English :

La Classe en 8 Montmerloise is offering andouillettes for takeout.

L’événement Vente d’andouillettes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre