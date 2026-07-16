Vente de livres, Archives départementales d’Indre-et-Loire, Tours

Informations pratiques

Vente de livres 19 et 20 septembre Archives départementales d’Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La bibliothèque des Archives fait de la place sur ses étagères ! Des ouvrages de 0.5 à 3€ pièce, vous trouverez sans doute votre bonheur !

Paiement en espèces et en chèque uniquement.

Archives départementales d’Indre-et-Loire 6 Rue des Ursulines, 37000 Tours, France Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247608888 https://archives.touraine.fr

La bibliothèque des Archives fait de la place sur ses étagères ! Des ouvrages de 0.5 à 3€ pièce, vous trouverez sans doute votre bonheur !