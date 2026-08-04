Vente de Livres d’Occasion Rue Henri Dunant Royan
samedi 29 août 2026 · Rue Henri Dunant · Royan
Informations pratiques
Royan
Vente de Livres d’Occasion
Rue Henri Dunant Gymnase COSEC Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
La 2ème Journée de Vente de Livres d’Occasion du Lions Club Royan Doyen aura lieu au même moment et au même lieu que le Forum des Associations de Royan, le samedi 29 août 2026.
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Rue Henri Dunant Gymnase COSEC Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 41 80 91 paul.sheldon@orange.fr
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English :
The 2nd Used Book Sale organized by the Royan Doyen Lions Club will take place at the same time and in the same location as the Royan Associations Forum on Saturday, August 29, 2026.
L’événement Vente de Livres d’Occasion Royan a été mis à jour le 2026-07-31 par Mairie de Royan
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