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Vente de muguet Sainte-Sigolène

Vente de muguet Sainte-Sigolène vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Place du Parvis de l'Eglise

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Sainte-Sigolène

Vente de muguet

Place du Parvis de l’Eglise Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Vente de muguet au profit de l’association La Guilde des Mécanomanciens pour financer un projet de rallye humanitaire étudiant.
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Place du Parvis de l’Eglise Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 08 77 27 

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English :

Lily of the valley sale in aid of La Guilde des Mécanomanciens association to finance a student humanitarian rally project.

L’événement Vente de muguet Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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