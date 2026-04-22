Vente de muguet Sainte-Sigolène
Vente de muguet Sainte-Sigolène vendredi 1 mai 2026.
Sainte-Sigolène
Vente de muguet
Place du Parvis de l’Eglise Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vente de muguet au profit de l’association La Guilde des Mécanomanciens pour financer un projet de rallye humanitaire étudiant.
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Place du Parvis de l’Eglise Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 08 77 27
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English :
Lily of the valley sale in aid of La Guilde des Mécanomanciens association to finance a student humanitarian rally project.
L’événement Vente de muguet Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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