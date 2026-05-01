Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis Rue Marius Buisson Domblans

Domblans

Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis

Rue Marius Buisson Parking du Carrefour Domblans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Organisé par l’association Pema Les enfants du Lotus.

L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis Inde Népal Bhoutan Merci pour eux ! .

Rue Marius Buisson Parking du Carrefour Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 80 90 82

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English : Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis

L’événement Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis Domblans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme JurAbsolu