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Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis Rue Marius Buisson Domblans

Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis Rue Marius Buisson Domblans samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue Marius Buisson

Adresse : Parking du Carrefour

Ville : 39210 Domblans

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Domblans

Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis

Rue Marius Buisson Parking du Carrefour Domblans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Organisé par l’association Pema Les enfants du Lotus.
L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis Inde Népal Bhoutan Merci pour eux !   .

Rue Marius Buisson Parking du Carrefour Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 80 90 82 

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English : Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis

L’événement Vente de plants Légumes et fleurs Au profit des plus démunis Domblans a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme JurAbsolu

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