Informations pratiques

Thoissey

Vente de saucisson au gène et huîtres

Place du Collège Royal Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez vous régaler !

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Place du Collège Royal Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes andre.philippon01@gmail.com

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English :

Come and enjoy!

L’événement Vente de saucisson au gène et huîtres Thoissey a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre