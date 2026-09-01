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AGENDA · Thoissey

Vente de saucisson au gène et huîtres Thoissey

samedi 26 septembre 2026 · Thoissey

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Place du Collège Royal
Ville
01140 Thoissey
Département
Ain
Tarif

Thoissey

Vente de saucisson au gène et huîtres

Place du Collège Royal Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez vous régaler !
  .

Place du Collège Royal Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   andre.philippon01@gmail.com

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English :

Come and enjoy!

L’événement Vente de saucisson au gène et huîtres Thoissey a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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