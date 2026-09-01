AGENDA · Thoissey
Vente de saucisson au gène et huîtres Thoissey
samedi 26 septembre 2026 · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Vente de saucisson au gène et huîtres
Place du Collège Royal Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez vous régaler !
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Place du Collège Royal Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes andre.philippon01@gmail.com
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English :
Come and enjoy!
L’événement Vente de saucisson au gène et huîtres Thoissey a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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