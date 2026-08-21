Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire », Cathédrale Saint-Pierre, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Pierre · Poitiers
Informations pratiques
Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Pierre Vienne
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » par La Collégiale G.C.A et l’association MédiaCtions – 10h-17h
Cathédrale Saint-Pierre 1 rue Sainte-Croix, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549412376
–> Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » par La Collégiale G.C.A et l’association MédiaCtions – 10h-17h
©Étienne Latry / Archives SO
À voir aussi à Poitiers (Vienne)
- Urban Trail Poitiers Poitiers 12 septembre 2026
- Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers 16 septembre 2026
- Venez découvrir la Banque de France à Poitiers, Banque de France, Poitiers 18 septembre 2026
- Visite sandwich Les statues de l’Aula Place Alphonse Lepetit Poitiers 18 septembre 2026
- Visite sandwich « Les statues de l’Aula du Palais », Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers 18 septembre 2026