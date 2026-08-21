Informations pratiques

Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Pierre Vienne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » par La Collégiale G.C.A et l’association MédiaCtions – 10h-17h

Cathédrale Saint-Pierre 1 rue Sainte-Croix, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549412376

–> Vente des livres « L’Esprit des loisirs sous l’Antiquité : les thermes » et « Saintes, la Belle Histoire » par La Collégiale G.C.A et l’association MédiaCtions – 10h-17h

©Étienne Latry / Archives SO