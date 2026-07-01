Vente directe à la ferme Sur le fahu Châtillon

vendredi 24 juillet 2026 · Sur le fahu · Châtillon

Informations pratiques

Châtillon

Vente directe à la ferme

Sur le fahu Place de l’Église Châtillon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Vente directe à la ferme Sur Fahu sur la commune de Châtillon les vendredis de 18h à 22h: vente de légumes, fromages de chèvre et pain bio et locaux.

Buvette et petite restauration sur place.

Occasionnellement des animations seront proposées: concerts, massages, scènes ouvertes etc. .

Sur le fahu Place de l’Église Châtillon 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté baradis@mailo.com

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English : Vente directe à la ferme

L’événement Vente directe à la ferme Châtillon a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE