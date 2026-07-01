Vente directe à la ferme Sur le fahu Châtillon
vendredi 24 juillet 2026 · Sur le fahu · Châtillon
Informations pratiques
Châtillon
Vente directe à la ferme
Sur le fahu Place de l’Église Châtillon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Vente directe à la ferme Sur Fahu sur la commune de Châtillon les vendredis de 18h à 22h: vente de légumes, fromages de chèvre et pain bio et locaux.
Buvette et petite restauration sur place.
Occasionnellement des animations seront proposées: concerts, massages, scènes ouvertes etc. .
Sur le fahu Place de l’Église Châtillon 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté baradis@mailo.com
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English : Vente directe à la ferme
L’événement Vente directe à la ferme Châtillon a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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