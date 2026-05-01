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Vente privée Daum Pavillon Daum Nancy

Vente privée Daum Pavillon Daum Nancy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Pavillon Daum

Adresse : 17 rue des cristalleries

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Vente privée Daum

Pavillon Daum 17 rue des cristalleries Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Vente privée des verreries DaumTout public
0  .

Pavillon Daum 17 rue des cristalleries Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 24  pavillon.nancy@daum.fr

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English :

Daum glassworks private sale

L’événement Vente privée Daum Nancy a été mis à jour le 2026-05-16 par DESTINATION NANCY

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