Vents contraires et Samuel Thézé en Concert Verdigny
Vents contraires et Samuel Thézé en Concert Verdigny vendredi 29 mai 2026.
Verdigny
Vents contraires et Samuel Thézé en Concert
Verdigny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Une soirée musicale au cœur des vignes de Verdigny
Le trio Vents Contraires accompagné du saxophoniste Samuel Thézé vous invite à un concert entre jazz, musiques du monde et improvisation, dans le cadre unique du Lavoir de Chaudoux.
Une soirée musicale au cœur des vignes de Verdigny
Le trio Vents Contraires accompagné du saxophoniste Samuel Thézé vous invite à un concert entre jazz, musiques du monde et improvisation, dans le cadre unique du Lavoir de Chaudoux.
Repli en salle des fêtes en cas de mauvais temps
Participation libre au chapeau
Un moment convivial et vibrant à partager au coucher du soleil, au milieu des paysages du Sancerrois. .
Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 35 01
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English :
A musical evening in the heart of the Verdigny vineyards
The Vents Contraires trio, accompanied by saxophonist Samuel Thézé, invite you to a concert combining jazz, world music and improvisation, in the unique setting of the Lavoir de Chaudoux.
L’événement Vents contraires et Samuel Thézé en Concert Verdigny a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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