Verdigny

Vents contraires et Samuel Thézé en Concert

Verdigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Une soirée musicale au cœur des vignes de Verdigny

Le trio Vents Contraires accompagné du saxophoniste Samuel Thézé vous invite à un concert entre jazz, musiques du monde et improvisation, dans le cadre unique du Lavoir de Chaudoux.

Une soirée musicale au cœur des vignes de Verdigny

Le trio Vents Contraires accompagné du saxophoniste Samuel Thézé vous invite à un concert entre jazz, musiques du monde et improvisation, dans le cadre unique du Lavoir de Chaudoux.

Repli en salle des fêtes en cas de mauvais temps

Participation libre au chapeau

Un moment convivial et vibrant à partager au coucher du soleil, au milieu des paysages du Sancerrois. .

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 35 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical evening in the heart of the Verdigny vineyards

The Vents Contraires trio, accompanied by saxophonist Samuel Thézé, invite you to a concert combining jazz, world music and improvisation, in the unique setting of the Lavoir de Chaudoux.

L’événement Vents contraires et Samuel Thézé en Concert Verdigny a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois