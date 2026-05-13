Vénus au fil d’Arles, Musée départemental Arles antique, Arles

Vénus au fil d’Arles Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Vénus au fil d’Arles

Parcours 3 Musées (Museon Arlaten, musée Réattu, MDAA)

Tout au long de l’année, les élèves de 6ᵉ3 du collège Van Gogh se sont plongés dans l’histoire de la Vénus d’Arles pour en proposer des mises en scène originales sous forme de dioramas ; ils vous invitent à un parcours à travers la ville, à la rencontre de la statue et de leurs créations. En passant par les trois musées partenaires, vous pourrez collecter des photographies et composer votre propre album-photo de la Vénus d’Arles.

> Parcours « Album-photo » sur demande (1 par famille) dans chacun des trois musées partenaires entre 19h et 22h

https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive.

Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.

Vénus au fil d’Arles

© 6ᵉ3 du collège Van Gogh