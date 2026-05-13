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Vénus métamorphosée, Musée départemental Arles antique, Arles

Vénus métamorphosée, Musée départemental Arles antique, Arles

Vénus métamorphosée, Musée départemental Arles antique, Arles samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée départemental Arles antique

Adresse : Presqu'île du cirque romain, 13200 Arles, France

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Vénus métamorphosée Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Vénus métamorphosée

Parcours sensible sonore (lectures de cartels sensibles)

Dans le cadre de l’exposition « Le Passage de Vénus », une sélection d’œuvres contemporaines a fait l’objet de cartels sensibles sonores réalisés par les élèves de 1ère du lycée Pasquet d’Arles, spécialité Histoire des Arts.
Lectures faites par les élèves et cartels à écouter avec l’appli Wivisites
https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3

Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive. 
Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.
Vénus métamorphosée

© Rémy Bénali MDAA

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