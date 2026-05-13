Vénus métamorphosée, Musée départemental Arles antique, Arles
Vénus métamorphosée, Musée départemental Arles antique, Arles samedi 23 mai 2026.
Vénus métamorphosée Samedi 23 mai, 19h00 Musée départemental Arles antique Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Vénus métamorphosée
Parcours sensible sonore (lectures de cartels sensibles)
Dans le cadre de l’exposition « Le Passage de Vénus », une sélection d’œuvres contemporaines a fait l’objet de cartels sensibles sonores réalisés par les élèves de 1ère du lycée Pasquet d’Arles, spécialité Histoire des Arts.
Lectures faites par les élèves et cartels à écouter avec l’appli Wivisites
https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3
Musée départemental Arles antique Presqu’île du cirque romain, 13200 Arles, France Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315103 https://www.arlesantique.fr [{« link »: « https://www.arlesantique.fr/agenda/la-nuit-des-musees-3 »}] Intégralité des collections arlésiennes du néolithique jusqu’à l’antiquité tardive.
Le bâtiment s’articule en trois secteurs autour d’un patio (secteur scientifique, secteur culturel et secteur d’exposition permanente) permettant un dialogue entre passé et présent.
Vénus métamorphosée
© Rémy Bénali MDAA
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