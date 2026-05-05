Vêprée dansée / Fest-deiz, Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes, Rennes

Vêprée dansée / Fest-deiz Mardi 5 mai, 14h00 Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Au programme du mardi 5 mai 2026, sonorisé par Diatonico :

– La Bouèze

– Duo Le Flem/François

– Trio BLC

– Diatonico

… Et pour finir, un bœuf musical !

Café et thé vous sont offerts.

Apporter juste un gâteau ou/et une boisson pour agrémenter cette après-midi dansée.

Ce fest-deiz est ouvert à tou·te·s, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et parlez-en autour de vous.

La scène est également ouverte à tout·e musicien·ne ou chanteur·euse désireux·euse de participer à l’animation de ces fest-deiz. Pour cela, contactez Nicolas Palaric par mail : nicolas3556palaric@gmail.com

Rendez-vous mardi 5 mai 2026 au Cercle Celtique de Rennes pour un après-midi en musiques et danses.

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 av. Charles et Raymonde Tillon, Ferme de la Harpe, Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.cercleceltiquederennes.org/event/vepree-dansee-fest-deiz-8/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ccrennes.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 54 36 45 »}] [{« link »: « mailto:nicolas3556palaric@gmail.com »}]

Chaque premier mardi du mois à partir de 14h entre octobre et juin, venez danser à la Vêprée du Cercle Celtique de Rennes. Fest-deiz Danse

Cercle Celtique de Rennes