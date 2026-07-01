Vêpres italiennes des XVIème et XVIIème siècles par l’Ensemble Triosa, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg

Informations pratiques

Vêpres italiennes des XVIème et XVIIème siècles par l’Ensemble Triosa Dimanche 20 septembre, 17h30 Église protestante Sainte-Aurélie Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Terminez votre parcours du week-end de manière apaisante avec le concert de l’Ensemble Triosa, sous la direction de Lucien Moissonnier.

Avec Pierre-Baptiste Parietti, contre-ténor ; Raphaël Joanne, ténor ; Lucien Moissonnier-Benert, baryton-basse ; Ilyes Bouyenzar, orgue et clavecin.

Un programme autour de Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Giacomo Arrigoni, Giovanni Luca Conforti, Carlo Milanuzzi et Lodovico Grossi da Viadana.

Église protestante Sainte-Aurélie Rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0644241830 https://sainte-aurelie.fr/ https://www.facebook.com/SainteAurelieStrasbourg L’église a été construite selon toute vraisemblance vers le milieu du VIIIe siècle. D’abord dédiée à saint Maurice, elle le sera par la suite à sainte Aurélie.

Située à l’Ouest de Strasbourg, elle a été érigée sur un tumulus (emplacement d’un ancien cimetière) et se trouvait à côté d’une ancienne voie romaine : l’actuel Faubourg National. Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite. TRAM 2 : Arrêt : Faubourg National. Possibilité de se garer dans la cour pour les personnes à mobilité réduite.

Terminez votre parcours du week-end de manière apaisante avec le concert de l’Ensemble Triosa, sous la direction de Lucien Moissonnier.

©Sophie Alimi