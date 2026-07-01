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Vêpres italiennes des XVIème et XVIIème siècles par l’Ensemble Triosa, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg

dimanche 20 septembre 2026 · Église protestante Sainte-Aurélie · Strasbourg

Vêpres italiennes des XVIème et XVIIème siècles par l’Ensemble Triosa, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église protestante Sainte-Aurélie
Adresse
Rue Martin Bucer 67000 Strasbourg
Ville
67083 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Vêpres italiennes des XVIème et XVIIème siècles par l’Ensemble Triosa Dimanche 20 septembre, 17h30 Église protestante Sainte-Aurélie Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Terminez votre parcours du week-end de manière apaisante avec le concert de l’Ensemble Triosa, sous la direction de Lucien Moissonnier.

Avec Pierre-Baptiste Parietti, contre-ténor ; Raphaël Joanne, ténor ; Lucien Moissonnier-Benert, baryton-basse ; Ilyes Bouyenzar, orgue et clavecin.

Un programme autour de Claudio Monteverdi, Giovanni Rovetta, Giacomo Arrigoni, Giovanni Luca Conforti, Carlo Milanuzzi et Lodovico Grossi da Viadana.

Église protestante Sainte-Aurélie Rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0644241830 https://sainte-aurelie.fr/ https://www.facebook.com/SainteAurelieStrasbourg L’église a été construite selon toute vraisemblance vers le milieu du VIIIe siècle. D’abord dédiée à saint Maurice, elle le sera par la suite à sainte Aurélie.
Située à l’Ouest de Strasbourg, elle a été érigée sur un tumulus (emplacement d’un ancien cimetière) et se trouvait à côté d’une ancienne voie romaine : l’actuel Faubourg National. Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite. TRAM 2 : Arrêt : Faubourg National. Possibilité de se garer dans la cour pour les personnes à mobilité réduite.
Terminez votre parcours du week-end de manière apaisante avec le concert de l’Ensemble Triosa, sous la direction de Lucien Moissonnier.

©Sophie Alimi

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