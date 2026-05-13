Veps • Judy Bloom • Bleu Couard SUPERSONIC Paris

VEPS (22h30)

(Indie pop – Oslo, NOR)

Le quatuor indie norvégien Veps s’est vu salué par la critique, tant à l’international qu’au niveau national, dès l’âge de 17 ans pour ses compositions d’une maturité hors du commun.

Se connaissant depuis l’école primaire, Helena, Laura, June et Maja ont formé le groupe à l’âge de 14 ans. À peine trois ans plus tard, elles signaient avec le label américain Kanine Records et se produisaient dans des festivals de référence tels que The Great Escape, By:Larm, Reeperbahn et bien d’autres.

Leur brillant premier EP « Open The Door » a ouvert la voie à leur tout aussi excellent premier album « Oslo Park » (produit par Matias Tellez). De nombreux singles ont bénéficié d’un soutien massif de la part de Spotify, et tant les radios britanniques (BBC 6, Amazing Radio) que leurs homologues norvégiennes NRK P3 et P13 ont programmé plusieurs de leurs morceaux.

https://veps.bandcamp.com/music

https://www.youtube.com/watch?v=YeM1W2LeLiE

JUDY BLOOM (21h30)

(Indie rock – Artistic Palace Records – Paris, FR)

Après avoir obtenu sa carte de presse, Judy Bloom était bien parti pour écrire des articles. À la place, il écrit des chansons. Chanteur, guitariste et batteur, l’artiste parisien défend un projet d’indie rock où les sonorités vintage côtoient des arrangements plus modernes. Dès ses premières démos nées dans sa chambre d’étudiant à Berlin, Judy Bloom explore une musique teintée de mélancolie et d’une sincérité brutale, inspirée des pionniers du genre comme Elliott Smith, Radiohead ou Beck. Avec son premier EP Bench Warmer, Judy Bloom est allé au bout de son obsession autodidacte : un projet écrit et composé en solo, avec un set-up de home studio simple mais suﬃsant, et des titres introspectifs parfois enregistrés sur son téléphone. Pour Hush, c’est une autre histoire.

S’il a écrit et composé ses nouvelles chansons lui même, c’est en studio avec ses amis de longue de date qu’il leur a donné leur souﬄe. Enregistré en live avec un batteur et un bassiste, Hush est un nouveau chapitre plus rock, plus spontané. Moins d’arrangements, plus de bruit. Le tournant cette année, il se passe sur scène. Après des premières parties à la Maroquinerie et la Boule Noire l’an dernier, Judy Bloom compte bien attirer les regards sur Hush lors des premières partie de Lilly Wood and the Pricks dans toute la France comme il l’a fait au POPUP du label le 30 mars dernier.

Les 3 influences : Beck, Elliott Smith, Radiohead

https://share.bridge.audio/artistic-palace/hush…

https://www.youtube.com/@judybloom.mp3

BLEU COAURD (20h30)

(Indie folk – Paris, FR)

Le quartet indé-folk parisien fondé en 2022 s’inspire notamment de Bashung, Bon Iver, Bertrand Belin et Timber Timbre dans ses chansons. Ballades un peu folk, lignes mélodiques auto-tunées, rythmiques disco-pop et envolées shoegaze – en français dans le texte. Depuis la sortie d’un premier EP en janvier 2023, le groupe se fait connaître sur les scènes franciliennes et françaises.

Bleu Couard c’est des histoires à raconter le soir, qui parlent des peurs du quotidien, du corps qui change, d’être un enfant qui grandit. Il y a des dragons, des stars de cinéma, le roi qui se meurt et cet étrange cheval qui rêve de courir dans les grands espaces d’Amérique du Nord.

Mais nous, on reste en France, on regarde le soleil se lever et se coucher depuis notre chambre et parfois on y danse.

Voilà quelques étapes du trajet au fil de l’eau que le groupe aime raconter sur scène et en studio, en travaillant actuellement sur la réalisation d’un premier album.

Les 3 influences : Bon Iver, Timber Timbre, Bashung

https://obsessions.ffm.to/bleucouard_ep

https://www.youtube.com/channel/UCpWhMlHWgatnS2PzWQMHLsQ

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Mercredi 30 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… girl in red, Beabadoobee & Alvvays

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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