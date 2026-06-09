VERANO FLAMENCO Montpellier

Montpellier

VERANO FLAMENCO

3 Rue d’Oran Montpellier Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Un weekend d’art Flamenco concocté par Flamenco Puro à Montpellier, où la Danse, la Guitare, le Chant, le Compás et las Palmas se réunissent pour faire vibrer nos sens et nos corps!

Bienvenid@s à notre week-end d’art Flamenco à Montpellier ! l’événement phare de notre association depuis 16 ans !

Concocté par Flamenco Puro en partenariat avec la Compagnie Miracielo, Verano Flamenco est une plongée dans l’univers flamenco de notre compagnie, où la Danse, la Guitare, le Chant, le Compás et las Palmas se réunissent pour faire vibrer nos sens et nos corps.

Nos ateliers sont ouverts à tout public aimant le flamenco d’aujourd’hui. T’auras le choix de t’initier, de découvrir des nouvelles méthodes pour développer des bases solides, de trouver des réponses à tes questions, d’approfondir ta technique, ton apprentissage et de te faire plaisir à interpréter avec émotion dans ce cercle d’énergie crée par le chant, la guitare et la danse, avec les artistes de la compagnie Miracielo .

Quand samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026

Qui On profitera du talent, de l’énergie flamenca et de la super qualité pédagogique de Maël Goldwasser à la Guitare, Tatiana Ganoza à la Danse et Mariano Zamora au Chant.

Programme

DANSE

►Atelier Maîtrisez la Bulería Rythme, Geste et Caractère. Rejoignez-nous pour un atelier intensif dédié au montage d’une pataíta. Au programme exploration du compás, travail des palmas, et étude de la relation fusionnelle avec le chant et la guitare. Venez affiner votre technique et votre présence scénique!

Niveau Pratiquant et intermédiaire (à partir de 3 ans de pratique).

Samedi 10h-12h

Studio A’part, 3 rue d’Oran 34000 Montpellier

Dimanche 12h30-14h (mise en pratique accompagné à la guitare et au chant)

Maison pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux , 34000 Montpellier

►Atelier Sevillanas Flamencas Une autre vision de la tradition. Laissez-vous séduire par l’esthétique des Sévillanes chorégraphiées. Cet atelier vous invite à découvrir une approche stylisée et très flamenca de cette danse incontournable. Une opportunité parfaite pour les débutants de s’approprier l’espace, en solo ou en groupe, avec fierté et fluidité.

Niveau Initiation-débutant

Samedi 16h à 18h

Dimanche 14h30-16h (mise en pratique accompagné à la guitare et au chant)

Maison pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux , 34000 Montpellier

►Atelier d’initiation à la Danse Flamindi (flamenco fusion pieds nus Danza Medicina).

Inspiré par les racines partagées du flamenco, des danses du Rajasthan et du bassin méditerranéen, le Flamindi est une méthode créée par Tatiana Ganoza. Une invitation à explorer l’essence chamanique du flamenco à travers une approche sensible et habitée. Pour cette séance, merci de vous munir d’un châle, d’un paréo ou d’un long foulard. Ouvert à tout public, sans pré-requis en danse.

Samedi 14h à 15h30

Dimanche de 10h à 11h30

Maison pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux , 34000 Montpellier

►GUITARE

Techniques et secrets pour l’accompagnement à la danse (Tous niveaux) atelier dirigé par Maël Goldwaser, places limités

Samedi 14h à 16h

Dimanche 10h à 12h

Maison pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux , 34000 Montpellier

►CHANT

Initiation au chant Flamenco

atelier dirigé par Mariano Zamora, places limités

Dimanche 10h à 12h

Maison pour Tous Frédéric Chopin, 1 rue du marché aux bestiaux , 34000 Montpellier

Sur inscription .

3 Rue d’Oran Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35 asso.flamenco.puro@gmail.com

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English : VERANO FLAMENCO

A weekend of Flamenco art concocted by Flamenco Puro in Montpellier, where Dance, Guitar, Song, Compás and Las Palmas come together to thrill our senses and our bodies!

L’événement VERANO FLAMENCO Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER