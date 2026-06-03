VERB en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

VERB est un groupe de jazz issu d’un coup de foudre entre trois musiciens lors d’une jam. Les trois musiciens partagent un moment unique et décident de se revoir régulièrement. Les répétitions se multiplient et, à l’issue d’une résidence, le répertoire, fait entièrement de compositions, est monté. Le trio s’est inspiré des plus grands, du trio de Keith Jarrett à Oscar Peterson en passant par Bill Evans ou Chick Corea.

Depuis la création du groupe en 2022, il a joué en France, en Belgique et en Suisse dans plusieurs festivals (théâtre antique de Jazz à Vienne, Crest Jazz, Cosmojazz, Tournai Jazz, Jazz sur la plage…) et salles (Duc des Lombards à Paris, Maison de la Culture d’Amiens…). VERB est lauréat du tremplin Rezzo Jazz à Vienne 2023 et finaliste du concours national de jazz de la Défense 2025.

Line-up : Noam Duboille : piano ; Charles Thuillier : contrebasse ; Garcia Etoa Ottou : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Né d’une rencontre magique, VERB réunit trois musiciens passionnés qui rendent hommage aux légendes du jazz tout en proposant des compositions originales et audacieuses.

Le samedi 11 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 27€ à 30€

Tarif sur place : 30€ à 33€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T20:30:00+02:00;2026-07-11T21:30:00+02:00_2026-07-11T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/ contact@38riv.com



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