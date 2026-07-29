Verdi Remix Tourcoing
mardi 6 octobre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Verdi Remix
2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06 21:10:00
Date(s) :
2026-10-06
Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur
au langage virtuose et cinématographique.
DISTRIBUTION
Mirifique Orchestra
Alban Darche saxophone ténor,
arrangements, compositions
Emmanuel Bénèche cor
Pierre-Yves Le Masne cor
Hervé Michelet trompette
Matthias Quilbault tuba
Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte
Nicolas Fargeix clarinette
Alexis Thérain guitare
Meivelyan Jacquot batterie
Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur
au langage virtuose et cinématographique.
DISTRIBUTION
Mirifique Orchestra
Alban Darche saxophone ténor,
arrangements, compositions
Emmanuel Bénèche cor
Pierre-Yves Le Masne cor
Hervé Michelet trompette
Matthias Quilbault tuba
Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte
Nicolas Fargeix clarinette
Alexis Thérain guitare
Meivelyan Jacquot batterie .
2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 26 66 03 billetterie@atelierlyriquetg.com
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English :
Let’s imagine a village square bathed in sunlight. The town band is playing Verdi’s music in the bandstand. But today, the sound of the orchestra isn’t quite the same—the tones are different, the rhythms have shifted slightly. Something is happening… The music of one of Italy’s greatest composers is “reinvented” by one of the leading figures of modern jazz, Alban Darche, saxophonist, composer, and arranger
with a virtuosic and cinematic style.
CAST
Mirifique Orchestra
Alban Darche, tenor saxophone,
arrangements, compositions
Emmanuel Bénèche, horn
Pierre-Yves Le Masne, horn
Hervé Michelet, trumpet
Matthias Quilbault, tuba
Chloé Tallet, Thomas Saulet, flute
Nicolas Fargeix, clarinet
Alexis Thérain, guitar
Meivelyan Jacquot, drums
L’événement Verdi Remix Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme
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