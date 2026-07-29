Verdi Remix Tourcoing

Informations pratiques

Tourcoing

Verdi Remix

2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 21:10:00

Date(s) :

2026-10-06

Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur

au langage virtuose et cinématographique.

DISTRIBUTION

Mirifique Orchestra

Alban Darche saxophone ténor,

arrangements, compositions

Emmanuel Bénèche cor

Pierre-Yves Le Masne cor

Hervé Michelet trompette

Matthias Quilbault tuba

Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte

Nicolas Fargeix clarinette

Alexis Thérain guitare

Meivelyan Jacquot batterie

Imaginons une place de village écrasée de soleil. La fanfare municipale joue dans le kiosque la musique de Monsieur Verdi. Mais aujourd’hui, le son de l’orchestre n’est pas tout à fait le même, les couleurs sont différentes, les rythmes ont un peu changé, il se passe quelque chose… La musique d’un des plus grands compositeurs italiens est “réinventée” par l’un des chefs de file du jazz moderne, Alban Darche, saxophoniste, compositeur et arrangeur

au langage virtuose et cinématographique.

DISTRIBUTION

Mirifique Orchestra

Alban Darche saxophone ténor,

arrangements, compositions

Emmanuel Bénèche cor

Pierre-Yves Le Masne cor

Hervé Michelet trompette

Matthias Quilbault tuba

Chloé Tallet, Thomas Saulet flûte

Nicolas Fargeix clarinette

Alexis Thérain guitare

Meivelyan Jacquot batterie .

2 rue Paul Doumer TOURCOING Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 26 66 03 billetterie@atelierlyriquetg.com

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English :

Let’s imagine a village square bathed in sunlight. The town band is playing Verdi’s music in the bandstand. But today, the sound of the orchestra isn’t quite the same—the tones are different, the rhythms have shifted slightly. Something is happening… The music of one of Italy’s greatest composers is “reinvented” by one of the leading figures of modern jazz, Alban Darche, saxophonist, composer, and arranger

with a virtuosic and cinematic style.

CAST

Mirifique Orchestra

Alban Darche, tenor saxophone,

arrangements, compositions

Emmanuel Bénèche, horn

Pierre-Yves Le Masne, horn

Hervé Michelet, trumpet

Matthias Quilbault, tuba

Chloé Tallet, Thomas Saulet, flute

Nicolas Fargeix, clarinet

Alexis Thérain, guitar

Meivelyan Jacquot, drums

L’événement Verdi Remix Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme