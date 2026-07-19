Verger/Cavalié, Groove & poésie languedocienne Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Verger/Cavalié, Groove & poésie languedocienne

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Guilhem Verger pulse un air chaud des poumons de son accordéon, avec une inventivité harmonique et rythmique toujours renouvelée. Laurent Cavalié envoie une poésie nourrie des histoires et de la vie des gens de son monde languedocien, ouvert à tous les vents du monde. Sa percussion, un gros tambour appelé dans son pays la Bombe du Lauragais, martèle nos imaginaires séculaires. Ensemble, ils construisent un groove puissant et délicat, au service d’une poésie ciselée, et d’une grande liberté musicale. Leur monde est à la fois onirique, libertaire, nourri des réalités des luttes contre toutes les dominations, et pétri de la culture ancienne des gens de chez eux.

Laurent Cavalié chant, bombe du Lauragais, Guilhem Verger chant, accordéon .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

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English :

L’événement Verger/Cavalié, Groove & poésie languedocienne Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose