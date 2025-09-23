Verino Espace Culturel du Brionnais Chauffailles

Verino

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles Saône-et-Loire

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Humour. Tout public, dès 12 ans. Durée 1h15.

Ayant affiché complet dans les plus belles salles de France avec “Focus”, l’humoriste aux 150 millions de vues sur Youtube vous présente son nouveau spectacle, “Rodéo”.

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent. Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque. Et ce n’est pas facile. Oh que non… .

Espace Culturel du Brionnais 2 ter Rue Gambetta Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 44 22 ecb@chauffailles.fr

