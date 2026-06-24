Verino Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Verino

Vendredi 8 janvier 2027 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39.2 – 39.2 – 44.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:00:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.



Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.



On fait du rodéo. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Verino once again explores the complexity of the tensions within us all.

L’événement Verino Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille