Informations pratiques

Thionville

Verino | Rodéo

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

44

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 23:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Verino explore une nouvelle fois la complexité des tensions qui nous habitent.

Ancré dans le sol mais les pieds dans le vide, il navigue avec agilité pour tenter de trouver

un peu de stabilité au milieu des turbulences de notre époque.

Et c’est pas facile. Oh que non… On ne fait pas de balade sur un cheval fougueux.

On fait du rodéo.Tout public

44 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Verino once again explores the complexity of the tensions that lie within us.

Rooted in the ground but with his feet dangling in the void, he navigates with agility in an attempt to find

a little stability amid the turbulence of our times.

And it’s not easy. Oh, no—it’s not like taking a leisurely ride on a spirited horse.

It’s like riding a rodeo horse.

L’événement Verino | Rodéo Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME