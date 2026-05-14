Vernissage – Comment perdurent nos héritages ? Maison de la Conversation Paris

AMPOMAH Anna-Franklee Ama Ataa – Parent’s Clothes-Culture

Descriptif de l’exposition :

Ama Ataa Lee ou Annallaw, est une artiste pluridisciplinaire, parallèlement engagée professionnellement dans la gestion et le développement de projets destinés à la jeunesse et aux publics éloignés, dans les secteurs public et privé.

D’origine franco-ghanéenne et profondément attachée au pays d’origine de ses parents, le Ghana, elle est issue d’une mère originaire d’Odumasi Krobo, ville connue pour la fabrication des célèbres « Krobo beads » (perles de verre africaines), et d’un père originaire d’Ashanti Mampong, ville faisant partie du royaume Ashanti/Asante (Asanteman), dont le Silver Stool est considéré comme le deuxième siège le plus puissant après le Golden Stool. Le peuple Ashanti/Asante est notamment reconnu pour ses guerriers et guerrières qui ont marqué l’histoire du Ghana. Elle aura le plaisir de vous présenter une partie de son exposition intitulée « Parent’s Clothes – Culture ».

« Parent’s Clothes-Culture » est un hommage aux tenues et à la culture de nos aînés — qu’il s’agisse de nos parents, grands-parents ou autres membres plus âgés de la famille, qu’ils soient encore parmi nous ou disparus depuis longtemps.

À travers un voyage autour de photographies de tenues et de tissus traditionnels du Ghana, tels que le « kente », l’« adinkra cloth », le « Ghana tie and dye » ou encore les tissus « African print / Ankara fabrics », dont certains motifs transmettent des messages, des proverbes, une sagesse ancestrale ainsi qu’un lien avec la spiritualité — comme le tissu « Akyekyedee Akyi » —, le public pourra également découvrir des musiques populaires très écoutées au sein de la région Ashanti/Asante, telles que le highlife, le hiplife, l’asakaa music, le talking drum, l’adowa music ou encore l’afro-dancehall.

Des citations, des proverbes Akans, ainsi que différents objets culturels tels qu’un Ashanti/Asante stool ou les sandales ghanéennes appelées « Ahenema » seront également présentés, sans oublier une sélection de livres autour de la culture ghanéenne mis à disposition du public.

Il y en aura pour tous les goûts : petits et grands, Ghanéens comme non-Ghanéens, afin de permettre à chacun de mieux s’immerger dans la richesse culturelle du Ghana, avec un focus particulier sur la région Ashanti.

En effet, l’Ashanti Region (ou Asante Region), également appelée Asante Kingdom ou Asanteman, est bien plus qu’une région : son empire, son roi, son drapeau, ses proverbes, sa culture, ses paysages, ses musiques, ses plats et ses boissons constituent un patrimoine riche et encore trop méconnu en France.

En parallèle de l’exposition, qui se déroulera du 6 juin au 4 juillet au soir, un vernissage, un finissage ainsi que deux ateliers permettront au public de mieux comprendre le travail de l’artiste et l’importance de faire perdurer les héritages culturels transmis de génération en génération.

Ces événements seront organisés en collaboration avec différents intervenants et artistes issus d’autres horizons culturels, que vous aurez le plaisir de rencontrer lors du vernissage, du finissage ou des ateliers. Une attention particulière sera portée à l’échange, au dialogue et à la dimension collaborative des activités proposées.

Mot de la fin

Comme diraient les Asantes/Akans :

« Wo kum apem a, apem bɛba », signifiant : « Si tu en tues mille, mille autres viendront. » Ce proverbe est notamment lié à l’équipe de football Asante Kotoko ainsi qu’à l’esprit de résistance et de combativité du peuple Ashanti/Asante.

», signifiant : « Si tu en tues mille, mille autres viendront. » Ce proverbe est notamment lié à l’équipe de football Asante Kotoko ainsi qu’à l’esprit de résistance et de combativité du peuple Ashanti/Asante. « Opanyin ne mmofra hu nannten a, wosoa ne boto », signifiant : « Lorsque les aînés et les enfants savent adapter leurs pas les uns aux autres, les enfants portent alors le sac de l’aîné. »

Mot de l’artiste :

« Mai 2024, mon anniversaire… Mais quelques jours plus tard, un événement dramatique changera à jamais ma vie : la mort de mon père, surnommé Mister Guy Yesu. Cet homme de valeur, humble et profondément attaché à son pays d’origine ainsi qu’à la culture Ashanti/Asante.

Passionné de tenues traditionnelles — ancien couturier-designer dans sa jeunesse, lorsqu’il vivait encore au Ghana avant de migrer lui-même en France — et de musique, cette exposition photographique ainsi que la première présentation de ma création chorégraphique lui rendent hommage, ainsi qu’à tout ce qu’il m’a transmis et appris de son vivant.

Je vous présenterai cette création lors du finissage, qui aura lieu le 4 juillet, en collaboration avec un peintre-dessinateur ivoirien, un designer nigérien et un couturier sénégalais. »

« J’ai toujours aimé prendre des photos pour garder des souvenirs, mais la perte de cet être cher m’a poussé à concrétiser un projet qui continuait d’évoluer en moi : mettre en avant la richesse culturelle des tenues traditionnelles et de la culture qui leur est associée.

Ce projet propose un premier focus sur les tenues traditionnelles et la culture de la région ashanti, à travers une direction artistique et une scénographie qui vous permettront de vous immerger, d’une certaine façon, dans ce bel héritage qui, je l’espère, continuera d’être transmis et partagé au fil des prochaines décennies. »

Date

Samedi 6 juin 2026

Horaires

18h30 à 21h30

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Ama Ataa Lee

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Vernissage « Parent’s Clothes-Culture » le 6 juin ! Hommage au Ghana à travers les tissus & musiques de nos aînés. Une immersion riche.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h30 à 21h30

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:30:00+02:00_2026-06-06T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/vernissage-comment-perdurent-nos-heritages-tickets-1989305924571?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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