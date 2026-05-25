[VERNISSAGE & CONCERT] Tisis | Inner Landscapes Fondation des États-Unis Paris

L’artiste visuelle Lia Pannetier explore le thème de la vengeance à travers une série de portraits peints, inspirés de témoignages de personnes vulnérables ayant partagé leurs expériences d’abus et de résilience.

Développée à partir d’entretiens approfondis, l’exposition transforme ces récits intimes en puissantes narrations visuelles, interrogeant la justice, la colère et les répercussions émotionnelles de la violence.

Accompagné d’un concert en résonance avec les thèmes de l’exposition, l’événement crée un dialogue entre image et son, explorant la capacité de l’art à donner forme à des expériences souvent difficiles à exprimer. Le vernissage est animé par un concert de Tijana Knezevic, chanteuse mezzo-soprano qui interprète les figures de Médée et Armide dans un programme baroque explorant le thème des « Vengeances ».

Dans le cadre du Inner Landscape Festival à la Fondation des États-Unis, TISIS est un projet d’exposition qui donne l’opportunité à un groupe de femmes de réaliser une vengeance fictive. Ici, la vengeance est considérée comme une juste rétribution du mal qui a été causé.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/en/evenements/inner-landscapes-vengeance/ communication@fondationdesetatsunis.org



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