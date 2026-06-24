Vernissage d’ Océane Madelaine, dans le subtil Place de l’Hôtel de Ville Toucy

Informations pratiques

Toucy

Vernissage d’ Océane Madelaine, dans le subtil

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Vernissage d’ Océane Madelaine, dans le subtil.

Pour cette nouvelle exposition à la Galerie de l’Ancienne Poste, Océane Madelaine céramiste et femme de lettres a d’abord été hantée par des mots, et un titre qui s’est imposé à elle Dans le subtil . L’artiste explique ainsi ce choix et l’essence de sa démarche pour l’exposition.

C’était le désir de porter attention au ténu, au fragile, à ce qui tressaille à la surface de la matière traces, écritures, lignes, taches, vibrations infimes qui nous remuent et nous émeuvent. Subtil vient de sub, sous , et tela, toile . On serait sous les fils de la chaîne à tisser, sous les mots du texte, sous la peau de l’argile. Avec cette conviction, inébranlable, que dans un monde brutal, les choses ont aussi lieu dans le subtil, dans le secret, que ça travaille par en dessous, malgré nous, que ça palpite et que ça résiste, infiniment.

Cette quête du subtil a pris forme, comme toujours chez moi, dans des contenants grands bols, boites, mais surtout dans des jarres, nouvelle forme apprivoisée cet hiver. Guidée par la formule magique de Michel Leiris, Argile j’y lis la jarre , (dans Langage Tangage), j’ai cherché à mon tour à lire cette forme avec mes mains. En décrypter le pied, le galbe, l’épaule, le col, mettant à jour une architecture minimale et ample à la fois, ancestrale, puissante. Pour mettre à l’abri, non plus des provisions de blé, d’huile ou de miel, mais, je l’espère, des réserves subtiles de sens.

4 juillet 6 septembre 2026

Vernissage le samedi 4 juillet à partir de 18h en présence de l’artiste .

Place de l’Hôtel de Ville Galerie de l’Ancienne Poste Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com

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English : Vernissage d’ Océane Madelaine, dans le subtil

L’événement Vernissage d’ Océane Madelaine, dans le subtil Toucy a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !