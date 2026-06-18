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Motocross Toucy Terrain de motocross le Vernoy Toucy Toucy

Motocross Toucy Terrain de motocross le Vernoy Toucy Toucy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Terrain de motocross le Vernoy Toucy

Adresse : Route de Vernoy

Ville : 89130 Toucy

Département : Yonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Toucy

Motocross Toucy

Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le programme peut varier légèrement essais libres
8h45 la catégorie mini cross espoir
8h55 la catégorie les vétérans et les féminines
9h15 la catégorie des 125
9h30 la catégorie open
Puis suivent les essais chronomètres, dans le même ordre et les courses commenceront vers 13h45 dans le même ordre
Bien évidemment une buvette vous attendra avec saucisses frites sandwich avec des boissons pour vous rafraichir   .

Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 17 91 33  serge.layssac@wanadoo.fr

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English : Motocross Toucy

L’événement Motocross Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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