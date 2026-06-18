Motocross Toucy Terrain de motocross le Vernoy Toucy Toucy

Toucy

Motocross Toucy

Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le programme peut varier légèrement essais libres

8h45 la catégorie mini cross espoir

8h55 la catégorie les vétérans et les féminines

9h15 la catégorie des 125

9h30 la catégorie open

Puis suivent les essais chronomètres, dans le même ordre et les courses commenceront vers 13h45 dans le même ordre

Bien évidemment une buvette vous attendra avec saucisses frites sandwich avec des boissons pour vous rafraichir .

Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 17 91 33 serge.layssac@wanadoo.fr

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English : Motocross Toucy

L’événement Motocross Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !