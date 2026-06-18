Motocross Toucy Terrain de motocross le Vernoy Toucy Toucy
Motocross Toucy Terrain de motocross le Vernoy Toucy Toucy dimanche 5 juillet 2026.
Toucy
Motocross Toucy
Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le programme peut varier légèrement essais libres
8h45 la catégorie mini cross espoir
8h55 la catégorie les vétérans et les féminines
9h15 la catégorie des 125
9h30 la catégorie open
Puis suivent les essais chronomètres, dans le même ordre et les courses commenceront vers 13h45 dans le même ordre
Bien évidemment une buvette vous attendra avec saucisses frites sandwich avec des boissons pour vous rafraichir .
Terrain de motocross le Vernoy Toucy Route de Vernoy Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 17 91 33 serge.layssac@wanadoo.fr
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English : Motocross Toucy
L’événement Motocross Toucy Toucy a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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