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AGENDA · Toucy

Visite de l’église Toucy

samedi 4 juillet 2026 · Toucy

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
89130 Toucy
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Toucy

Visite de l’église

Eglise Saint-Pierre Toucy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Visitez la curieuse et imposante église Saint-Pierre de Toucy. Découvrez les vitraux de la nef.   .

Eglise Saint-Pierre Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie.toucy@wanadoo.fr

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English : Visite de l’église

L’événement Visite de l’église Toucy a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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