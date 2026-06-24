AGENDA · Toucy
Visite de l’église Toucy
samedi 4 juillet 2026 · Toucy
Informations pratiques
Toucy
Visite de l’église
Eglise Saint-Pierre Toucy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Visitez la curieuse et imposante église Saint-Pierre de Toucy. Découvrez les vitraux de la nef. .
Eglise Saint-Pierre Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@wanadoo.fr
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English : Visite de l’église
L’événement Visite de l’église Toucy a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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