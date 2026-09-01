Vernissage de l’exposition collective Rencontre II, Être au monde Munster

Informations pratiques

Munster

Vernissage de l’exposition collective Rencontre II, Être au monde

rue St Grégoire Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Trois artistes, trois univers, un même regard sur le monde. Edwige Guerrier, Anne Lerognon et Elisa Muller vous invitent à découvrir leurs créations et à partager leurs regards autour du papier découpé, de la peinture et du tissage. Une journée ponctuée d’histoires, de rencontres et de création, avec un conte familial à 10h, le vernissage de l’exposition puis un atelier de papier découpé à 15h.

Vernissage de l’exposition Rencontre II, Être au monde

Les trois artistes

Edwige Guerrier Papier découpé et Conte ,

Anne Lerognon Peinture

et Elisa Muller Tissage –

vous proposent une série de rendez vous autour de leurs créations.

Cette journée commence à 10H avec un Conte familiale ‘Ti si sage ( 6€)

Et se poursuit après le vernissage par un atelier de papier découpé à 15H. (15€)

Nous nous rencontrons pour échanger nos regards et nos questionnements sur le monde, pour partager nos points d’appuis dans les histoires orales ancestrales ou couchés sur le papier, pour se raconter comment modeler sa place dans les couleurs du jour, comment ciseler en dentelle notre cocon qui se ferme, comment rassembler nos forces dans la matière, tissée serrée, promesse d’un paysage en partage. Edwige. .

rue St Grégoire Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 43 03 84 theatre-ourse-rousse@hotmail.com

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English :

Three artists, three worlds, one shared perspective on the world. Edwige Guerrier, Anne Lerognon, and Elisa Muller invite you to discover their creations and share their perspectives on paper cutting, painting, and weaving. A day filled with stories, encounters, and creativity, featuring a family storytelling session at 10 a.m., the exhibition opening, and a paper-cutting workshop at 3 p.m.

L’événement Vernissage de l’exposition collective Rencontre II, Être au monde Munster a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la vallée de Munster