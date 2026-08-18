Vernissage de l’exposition consacrée à Marius Lévy Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Vernissage de l’exposition consacrée à Marius Lévy
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 18:30:00
fin : 2026-11-03
Date(s) :
2026-11-03
Le vernissage est en complément de l’exposition qui met à l’honneur Marius Lévy (1902-1988), professeur au lycée Bertran-de-Born et l’un des donateurs les plus importants de la ville de Périgueux.
Ce maître haut en couleur a légué à la Ville plus de 400 livres rares et précieux.
C’est l’occasion d’évoquer dans le parcours de l’exposition l’humanisme de la Renaissance et les débuts de l’imprimerie à travers sa riche collection d’incunables, et de découvrir l’œuvre littéraire et la vie de Marius Lévy. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 mediatheque@perigueux.fr
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English : Vernissage de l’exposition consacrée à Marius Lévy
L’événement Vernissage de l’exposition consacrée à Marius Lévy Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux
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