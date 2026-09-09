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Vernissage de l’exposition « Culture Hip hop » & DJ set de Dee Nasty !, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen

Vernissage de l’exposition « Culture Hip hop » & DJ set de Dee Nasty !, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Alexis De Tocqueville
Adresse
15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Vernissage de l’exposition « Culture Hip hop » & DJ set de Dee Nasty ! Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

L’exposition « Culture Hip hop » retrace l’émergence et l’appropriation de ce courant musical et culturel – allant de la danse à la mode en passant par le street art – à travers les collections du DJ Phuncky Doyen.
Après quelques prises de parole, le pilier du hip hop Français Dee Nasty lancera un DJ Set accompagnant la découverte de l’exposition.

Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026

© Phuncky Doyen

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