Vernissage de l’exposition « Culture Hip hop » & DJ set de Dee Nasty !, Bibliothèque Alexis De Tocqueville, Caen
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Alexis De Tocqueville · Caen
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition « Culture Hip hop » & DJ set de Dee Nasty ! Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Alexis De Tocqueville Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
L’exposition « Culture Hip hop » retrace l’émergence et l’appropriation de ce courant musical et culturel – allant de la danse à la mode en passant par le street art – à travers les collections du DJ Phuncky Doyen.
Après quelques prises de parole, le pilier du hip hop Français Dee Nasty lancera un DJ Set accompagnant la découverte de l’exposition.
Bibliothèque Alexis De Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr/
Biblis en folie 2026
© Phuncky Doyen
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