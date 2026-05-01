Sancerre

Vernissage de l’exposition de Laure Grangirard & Patricia Noblet

Place du Connétable Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez nombreux au vernissage de l’exposition de Laure Grangirard et Patricia Noblet dans l’Art Tour Martine.

Au pied de la tour des fiefs, bistrot, lieu magique où règne un joyeux désordre mêlant objets, tableaux, instruments de musique, dessins, gravures.

Venez nombreux au vernissage de l’exposition de Laure Grangirard et Patricia Noblet dans l’Art Tour Martine. .

Place du Connétable Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 15 04

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English :

Come one and all to the opening of Dédé Macchabée’s exhibition Le secret des jardins retrouvés .

L’événement Vernissage de l’exposition de Laure Grangirard & Patricia Noblet Sancerre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois