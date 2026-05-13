Vernissage de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH Samedi 23 mai, 18h30 MAC VAL Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH.

Artiste chercheur né en 1985, SMITH navigue entre photographie, image animée, installation, sculpture et performance. Son travail s’organise en cycles ouverts, souvent amorcés par la photographie. Il y défait toute chronologie, déplace les frontières du portrait et du paysage et ouvre un espace où s’entrelacent les règnes humain, animal, végétal, minéral et céleste. Son œuvre est traversé par une poétique de la métamorphose, qui déborde le seul registre du réel, parcourt les espaces de l’entre deux, habite les seuils plutôt que les certitudes. Les formes glissent, les identités se déplacent, les corps se transforment, la perception change de régime. Depuis des états de conscience fluctuants, de la transe aux psychédéliques, SMITH tisse un réseau de correspondances entre pratiques corporelles et cognitives et dispositifs scientifiques et technologiques expérimentaux, à la recherche d’un point de contact où se recomposent ensemble spiritualité, sensibilité et technique.

MAC VAL Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 0143916420 https://www.macval.fr/ Le seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950.

Vernissage de l’exposition « Ici grand ouvert » de SMITH

SMITH, Sans titre, in « Dami (Fulmen) », 2024 © Courtesy Galerie Christophe Gaillard