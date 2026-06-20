Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « La réponse du Nitrate d’argent » de Guillaume Linard-Osorio Samedi 19 septembre, 11h00 La chapelle Jeanne d’Arc Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Venez découvrir la nouvelle exposition de Guillaume Linard-Osorio, « La réponse du nitrate d’argent », à l’occasion de son vernissage.

Un moment convivial vous sera proposé à l’issue de la découverte de l’exposition.

La chapelle Jeanne d’Arc Rue du Jeu de Paume, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549660225 http://cac.thouars.fr La chapelle Jeanne-d’arc est aujourd’hui le dernier témoignage architectural d’un îlot plus important datant du XIXe .En 1864 les religieuses de la Retraite ouvrent une école primaire pour les jeunes filles pauvres. En 1889, elles font construire la chapelle du Sacré-Cœur, de style néogothique. A la fin des années 1970, les bâtiments sont totalement abandonnés et la chapelle oubliée des fidèles. La municipalité achète et déclare l’îlot d’utilité publique. En 1988, le site devient un parking paysager. La chapelle est désaffectée de l’usage du culte et dévolue à l’accueil de manifestations culturelles et d’expositions d’art. Consacrée à l’art contemporain, la chapelle est sous l’égide du service arts plastiques de la Ville de Thouars. La chapelle Jeanne d’Arc est labellisée Centre d’Art Contemporain d’intérêt National depuis février 2019.

Venez découvrir la nouvelle exposition de Guillaume Linard-Osorio La réponse du Nitrate d’Argent lors de son vernissage. Un moment de convivialité vous sera proposé.

©Guillaume Linard-Osorio