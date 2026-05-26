Vernissage de l’exposition L’Autre terre Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

L’Isle-sur-la-Sorgue

Vernissage de l’exposition L’Autre terre

Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04 20:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Pour l’ouverture du Festival BUZZART, la Galerie Retour De Voyage vous invite au Vernissage de l’exposition L’autre Terre , de l’artiste Jephan de Villiers.

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Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 58 68 lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr

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English :

To mark the opening of the BUZZART Festival, Galerie Retour De Voyage invites you to the opening of the exhibition L?autre Terre , by artist Jephan de Villiers.

L’événement Vernissage de l’exposition L’Autre terre L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-26 par Isle sur la Sorgue Tourisme