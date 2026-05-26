Vernissage de l’exposition L’Autre terre Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue
Vernissage de l’exposition L’Autre terre Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue jeudi 4 juin 2026.
L’Isle-sur-la-Sorgue
Vernissage de l’exposition L’Autre terre
Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:00:00
fin : 2026-06-04 20:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Pour l’ouverture du Festival BUZZART, la Galerie Retour De Voyage vous invite au Vernissage de l’exposition L’autre Terre , de l’artiste Jephan de Villiers.
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Galerie Retour De Voyage @ La Maison Sur la Sorgue 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 58 68 lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr
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English :
To mark the opening of the BUZZART Festival, Galerie Retour De Voyage invites you to the opening of the exhibition L?autre Terre , by artist Jephan de Villiers.
L’événement Vernissage de l’exposition L’Autre terre L’Isle-sur-la-Sorgue a été mis à jour le 2026-05-26 par Isle sur la Sorgue Tourisme
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