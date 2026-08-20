Vernissage de l’exposition « Mémoire d’enfant », La Pouponnière, Lille

Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Mémoire d’enfant » Mercredi 14 octobre, 18h00 La Pouponnière Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T18:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Comment raconter les histoires que les lieux portent encore en eux ?

En résidence à la Pouponnière, Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet ont exploré les archives et recueilli les témoignages d’anciens soignants et enfants afin de faire émerger une mémoire longtemps silencieuse : celle des enfants qui ont vécus et ont été soignés dans ce lieu.

À travers une installation immersive mêlant animation, création sonore et images, réalisée avec les enfants du Centre Social Marcel Bertrand et de l’École de Musique de Wazemmes, les artistes proposent une expérience sensible de l’enfance où les récits du passé rencontrent les regards d’aujourd’hui.

Plus qu’une exposition, Mémoire d’enfant invite chacun à réfléchir à la fragilité de l’existence, à la transmission et aux traces que chaque vie laisse dans la mémoire collective.

Exposition visible du 15 octobre au 5 décembre

La Pouponnière 86 rue des meuniers Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Découvrez « Mémoire d’enfant », une exposition immersive imaginée par le duo d’artistes lillois Naomi van Niekerk et Arnaud van Vliet.

©Thomas Lo Presti – DICOM Ville de Lille