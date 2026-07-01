Vernissage de l’exposition Mémoires mauves, Le Hangart, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Le Hangart · Lille
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition Mémoires mauves Samedi 19 septembre, 18h00 Le Hangart Nord
Adhésion à l’association le HangarT à prix libre et obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du matrimoine et du xatrimoine, l’association Power Poétes·ses investira le Hangar(t) avec son exposition « Mémoires mauves » qui mettra à l’honneur des figures poétiques queer.
Vous pourrez venir apprécier le vernissage t acheter les œuvres xposées
Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehangart.fr/ »}]
sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+
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