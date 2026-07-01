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Vernissage de l’exposition Mémoires mauves, Le Hangart, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Le Hangart · Lille

Vernissage de l’exposition Mémoires mauves, Le Hangart, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Hangart
Adresse
14 rue garibaldi (Lille Sud)
Ville
59155 Lille
Département
Nord
Tarif
Adhésion à l'association le HangarT à prix libre et obligatoire

Vernissage de l’exposition Mémoires mauves Samedi 19 septembre, 18h00 Le Hangart Nord

Adhésion à l’association le HangarT à prix libre et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du matrimoine et du xatrimoine, l’association Power Poétes·ses investira le Hangar(t) avec son exposition « Mémoires mauves » qui mettra à l’honneur des figures poétiques queer.
Vous pourrez venir apprécier le vernissage t acheter les œuvres xposées

Le Hangart 14 rue garibaldi (Lille Sud) Lille 59155 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lehangart.fr/ »}]
sur la trace des poétes.ses LGBTQIA+

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