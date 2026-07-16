Vernissage de l’exposition « Partage de dat(t)es » avec le duo ORAN.E, Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes, Lille
samedi 26 septembre 2026 · Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes · Lille
Informations pratiques
Vernissage de l’exposition « Partage de dat(t)es » avec le duo ORAN.E Samedi 26 septembre, 15h00 Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Nord
Entrée libre et gratuite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
L’Atelier-Galerie Bleu accueille le duo ORAN.E en résidence d’été dans le quartier de Moulins. « Partage de dat(t)es » sera visible du 26 septembre au 23 décembre 2026.
Partage de dat(t)es est un dispositif de distribution de dattes
aux habitant·es des secteurs Belfort et Porte de Valencienne à
Lille-Moulins, à qui il sera proposé de partager en échange une
date calendaire importante pour elles et eux.
Les données récoltées permettront de réaliser une frise
chronologique sur les murs de l’Atelier-Galerie Bleu.
Le vernissage de cette installation in situ sera l’occasion de
préparer et de déguster du café de noyaux de dattes. Différentes
interventions viendront nourrir cette installation tout le long
de l’exposition.
Ce projet artistique répond à l’envie d’initier des rencontres et
des discussions de manière douce et non-intrusive en dressant
un portrait affectif d’un bout de territoire urbain ; tout en jouant
avec l’homonymie du fruit et du repère temporel.
Vernissage le samedi 26 septembre entre 15h et 19h.
Au programme : ateliers, visites, échanges, et dégustation
du café de noyaux de dattes !
Plus d’informations au 09.83.861.675 ou au 06.35.45.91.77
Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes 26 rue Georges Clemenceau Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 09.83.86.16.75 http://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsiKb0rZr0AhUB2BoKHboOAIsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flateliergaleriebleu%2F%3Fhl%3Dfr&usg=AOvVaw0pD3ptjECSBEKo-8W39oXn;https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiwtqErpr0AhUkxIUKHQi4BrUQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fateliergaleriebleu.agb%2F&usg=AOvVaw3B3Y9VdifcSt_O-pKU–Ev [{« type »: « email », « value »: « agb@avenir-enfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.35.45.91.77 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.83.86.16.75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ateliergaleriebleu.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/ »}] Lieu d’exploration, d’expérimentation et de rencontres artistiques Métro Porte de Valenciennes
Vernissage de l’installation du duo ORAN.E suite à leur résidence d’été dans le quartier de Moulins.
duo ORAN.E
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