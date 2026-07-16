Informations pratiques

Vernissage de l’exposition « Partage de dat(t)es » avec le duo ORAN.E Samedi 26 septembre, 15h00 Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes Nord

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

L’Atelier-Galerie Bleu accueille le duo ORAN.E en résidence d’été dans le quartier de Moulins. « Partage de dat(t)es » sera visible du 26 septembre au 23 décembre 2026.

Partage de dat(t)es est un dispositif de distribution de dattes

aux habitant·es des secteurs Belfort et Porte de Valencienne à

Lille-Moulins, à qui il sera proposé de partager en échange une

date calendaire importante pour elles et eux.

Les données récoltées permettront de réaliser une frise

chronologique sur les murs de l’Atelier-Galerie Bleu.

Le vernissage de cette installation in situ sera l’occasion de

préparer et de déguster du café de noyaux de dattes. Différentes

interventions viendront nourrir cette installation tout le long

de l’exposition.

Ce projet artistique répond à l’envie d’initier des rencontres et

des discussions de manière douce et non-intrusive en dressant

un portrait affectif d’un bout de territoire urbain ; tout en jouant

avec l’homonymie du fruit et du repère temporel.

Vernissage le samedi 26 septembre entre 15h et 19h.

Au programme : ateliers, visites, échanges, et dégustation

du café de noyaux de dattes !

Plus d’informations au 09.83.861.675 ou au 06.35.45.91.77

Atelier-Galerie Bleu, 26 rue Georges Clemenceau 59000 Lille (métro Porte de Valenciennes 26 rue Georges Clemenceau Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 09.83.86.16.75 http://avenir-enfance.wixsite.com/atelier-galerie-bleu https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsiKb0rZr0AhUB2BoKHboOAIsQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flateliergaleriebleu%2F%3Fhl%3Dfr&usg=AOvVaw0pD3ptjECSBEKo-8W39oXn;https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiwtqErpr0AhUkxIUKHQi4BrUQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fateliergaleriebleu.agb%2F&usg=AOvVaw3B3Y9VdifcSt_O-pKU–Ev [{« type »: « email », « value »: « agb@avenir-enfance.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.35.45.91.77 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09.83.86.16.75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliergaleriebleu.agb »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ateliergaleriebleu.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lateliergaleriebleu/ »}] Lieu d’exploration, d’expérimentation et de rencontres artistiques Métro Porte de Valenciennes

Vernissage de l’installation du duo ORAN.E suite à leur résidence d’été dans le quartier de Moulins.

duo ORAN.E