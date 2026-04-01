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Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse

Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Villa du Parc Centre d’art contemporain

Adresse : Parc Montessuit 12 rue de Genève

Ville : 74100 Annemasse

Département : Haute-Savoie

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Annemasse

Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles

Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

La Villa du Parc vous invite au vernissage de l’exposition Ressources sensibles en partenariat avec la Biennale transfrontalière (re)connecting.earth (03).
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Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61  communication@villaduparc.org

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English : Opening of the Ressources Sensibles exhibition

La Villa du Parc invites you to the opening of the Ressources sensibles exhibition in partnership with the cross-border biennial (re)connecting.earth (03).

L’événement Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles Annemasse a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Monts du Genevois

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