Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles Villa du Parc Centre d’art contemporain Annemasse

Annemasse

Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles

Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

La Villa du Parc vous invite au vernissage de l’exposition Ressources sensibles en partenariat avec la Biennale transfrontalière (re)connecting.earth (03).

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Villa du Parc Centre d’art contemporain Parc Montessuit 12 rue de Genève Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 84 61 communication@villaduparc.org

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English : Opening of the Ressources Sensibles exhibition

La Villa du Parc invites you to the opening of the Ressources sensibles exhibition in partnership with the cross-border biennial (re)connecting.earth (03).

L’événement Vernissage de l’exposition Ressources Sensibles Annemasse a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Monts du Genevois