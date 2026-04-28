Saint-Cirq-Lapopie

Vernissage de l’exposition Surréalisme et Mexique miroirs magnétiques

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Mairie de Saint-Cirq-Lapopie et l’association La Rose Impossible, gestionnaires du Centre international du surréalisme et de la Citoyenneté mondiale Maisons André Breton et Émile Joseph-Rignault, vous invitons au vernissage de l’exposition Surréalisme et Mexique miroirs magnétiques qui s’étend du 28 avril au 11 novembre 2026.

Un an après l’incendie qui a touché la Maison André Breton, le Château de Saint-Cirq-Lapopie — cette demeure "des surréalistes" qui fut l’écrin passionné de la galeriste Françoise Tournié et le théâtre d’expositions historiques de Man Ray à Toyen— est inscrit pour la première fois dans le parcours de visite

La Mairie de Saint-Cirq-Lapopie et l’association La Rose Impossible, gestionnaires du Centre international du surréalisme et de la Citoyenneté mondiale Maisons André Breton et Émile Joseph-Rignault, vous invitons au vernissage de l’exposition Surréalisme et Mexique miroirs magnétiques qui s’étend du 28 avril au 11 novembre 2026.

Un an après l’incendie qui a touché la Maison André Breton, le Château de Saint-Cirq-Lapopie — cette demeure "des surréalistes" qui fut l’écrin passionné de la galeriste Françoise Tournié et le théâtre d’expositions historiques de Man Ray à Toyen— est inscrit pour la première fois dans le parcours de visite. La découverte de cette bâtisse exceptionnelle, généreusement mise à disposition par ses propriétaires auprès de la mairie, offre en plus de la Maison et des jardins Rignault, une expérience remarquable à la découverte du patrimoine architectural et historique de Saint-Cirq-Lapopie.

Pour célébrer une réouverture estivale du château associé désormais au parcours de visite de la Maison Rignault et ses jardins suspendus, nous vous convions le samedi 2 mai 2026 au vernissage de notre nouvelle exposition.

Cette exposition explore les liens profonds entre la terre mexicaine et l’imaginaire surréaliste. C'est un rendez-vous que nous souhaitons placer sous le signe du Merveilleux mexicain et de la transmission. Nous comptons sur votre soutien précieux pour relayer cet événement le plus généreusement possible et partager avec vos toutes et tous cette nouvelle page qui s'écrit pour le patrimoine de Saint-Cirq-Lapopie.

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Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14

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English :

The Mairie de Saint-Cirq-Lapopie and the association La Rose Impossible, managers of the Centre international du surréalisme et de la Citoyenneté mondiale Maisons André Breton et Émile Joseph-Rignault, invite you to the opening of the exhibition Surréalisme et Mexique miroirs magnétiques, which runs from April 28 to November 11, 2026.

One year after the fire at the Maison André Breton, the Château de Saint-Cirq-Lapopie? the home "of the Surrealists" the passionate home of gallery owner Françoise Tournié and the setting for historic exhibitions from Man Ray to Toyen? is included for the first time in the tour itinerary

L’événement Vernissage de l’exposition Surréalisme et Mexique miroirs magnétiques Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot