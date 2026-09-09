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VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles, Croisière, Arles

jeudi 24 septembre 2026 · Croisière · Arles

VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles, Croisière, Arles

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Croisière
Adresse
65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Entrée libre

VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles Jeudi 24 septembre, 19h00 Croisière Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00

VERNISSAGE DES STAGES PHOTOS
LES VENDREDIS / 19h — 21h / Entrée libre

Tout au long de la saison, venez découvrir le travail des participants aux workshops des @rencontrearles lors des vernissages du vendredi.
Un rendez-vous qui réunit les photographes invités et met en lumière la créativité des élèves suite à leur stage.

️ 24 septembre
Bertrand Meunier / Itinéraire pour une vision personnelle

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Vernissage de fin de stage à partir de 19h

©

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