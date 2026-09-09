VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles, Croisière, Arles
jeudi 24 septembre 2026 · Croisière · Arles
Informations pratiques
VERNISSAGE DES WORKSHOPS // Les Rencontres d’Arles Jeudi 24 septembre, 19h00 Croisière Bouches-du-Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T21:00:00+02:00
VERNISSAGE DES STAGES PHOTOS
LES VENDREDIS / 19h — 21h / Entrée libre
Tout au long de la saison, venez découvrir le travail des participants aux workshops des @rencontrearles lors des vernissages du vendredi.
Un rendez-vous qui réunit les photographes invités et met en lumière la créativité des élèves suite à leur stage.
️ 24 septembre
Bertrand Meunier / Itinéraire pour une vision personnelle
Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.croisiere-arles.fr https://www.instagram.com/croisiere_arles/ Lieu de spectacles et de tenue d’évènements
Expos – Ciné – Librairie – Scène – Buvette Entrée libre
Passage vers les expositions des Rencontres d’Arles et pendant le festival du dessin
Vernissage de fin de stage à partir de 19h
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