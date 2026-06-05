Vernissage en mémoire de Fabrice Pouctal Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Exposition en mémoire de Fabrice Pouctal (1971-2025), artiste parisien passionné dès son plus jeune âge. Dessins abstraits, portraits et peintures témoignent d’une recherche constante, explorant styles, gestes et matériaux (stylo, pinceau, spatule, bois).

Ses portraits, réalisés d’après modèles vivants en atelier puis en plein air à Paris, révèlent un regard vif et sensible, capable de saisir l’essentiel d’une présence, y compris la sienne.

Inspiré par Rembrandt, Johannes Vermeer et J. M. W. Turner, dont il a étudié et parfois copié les œuvres au Louvre en tant que copiste attitré du Louvre, Fabrice poursuivait une quête personnelle, tournée vers la structure, la lumière et la nature.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Du 16 au 20 juin, l’exposition reste accessible sur notification par mail.

Le mardi 16 juin 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T18:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



Afficher la carte du lieu Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

