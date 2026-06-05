Vernissage en mémoire de Fabrice Pouctal Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
Vernissage en mémoire de Fabrice Pouctal Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS mardi 16 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Exposition en mémoire de Fabrice Pouctal (1971-2025), artiste parisien passionné dès son plus jeune âge. Dessins abstraits, portraits et peintures témoignent d’une recherche constante, explorant styles, gestes et matériaux (stylo, pinceau, spatule, bois).
Ses portraits, réalisés d’après modèles vivants en atelier puis en plein air à Paris, révèlent un regard vif et sensible, capable de saisir l’essentiel d’une présence, y compris la sienne.
Inspiré par Rembrandt, Johannes Vermeer et J. M. W. Turner, dont il a étudié et parfois copié les œuvres au Louvre en tant que copiste attitré du Louvre, Fabrice poursuivait une quête personnelle, tournée vers la structure, la lumière et la nature.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Du 16 au 20 juin, l’exposition reste accessible sur notification par mail.
Le mardi 16 juin 2026
de 18h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-16T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-16T18:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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