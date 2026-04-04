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Vernissage et conférence de l’expostion Une femme, toutes femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre

samedi 19 septembre 2026 · Sancerre

Vernissage et conférence de l’expostion Une femme, toutes femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Place Saint-Père
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancerre

Vernissage et conférence de l’expostion Une femme, toutes femmes de Jean-Michel Thomas

Place Saint-Père Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez rencontrer Jean-Michel Thomas lors du vernissage de son exposition Une femme, toutes les femmes .
Venez rencontrer Jean-Michel Thomas lors du vernissage de son exposition Une femme, toutes les femmes .
Prolongez cette découverte avec une conférence autour de son univers artistique et de son regard sensible sur la féminité.

Un moment d’échange, d’émotion et de découverte à ne pas manquer.   .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 52 52  petitemaisondelaculture@ville-sancerre.fr

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English :

Come meet Jean-Michel Thomas at the opening of his exhibition One Woman, All Women.

L’événement Vernissage et conférence de l’expostion Une femme, toutes femmes de Jean-Michel Thomas Sancerre a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

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